Chandler suona la carica | Contro Forlì dobbiamo colpire per primi
Chandler invita l'Avellino a scendere in campo con determinazione contro Forlì, sottolineando l'importanza di agire subito e con incisività. Dopo una serie di tre vittorie consecutive, la squadra cerca di riprendere il ritmo e conquistare punti fondamentali per mantenere alta la propria posizione in classifica.
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo tre successi consecutivi, l’Avellino ha rallentato sul campo di Cento. Jay Jay Chandler analizza così la sconfitta: “Siamo scesi in campo con l’approccio giusto, ma a Cento l’ambiente è sempre caldo e pieno di energia. Non siamo riusciti a controllare alcuni dettagli decisivi e questo ci è costato la partita. Ora però guardiamo avanti: continuiamo a lavorare ogni giorno per farci trovare pronti alle prossime sfide”. All’orizzonte c’è Forlì, squadra esperta e ricca di veterani: “Verranno qui per lottare. Dovremo essere noi ad aggredire la gara, attaccare, essere duri e al tempo stesso divertirci, seguendo il piano partita del coach”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
