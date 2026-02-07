La squadra di basket di Avellino si sta preparando a tornare a giocare dopo due settimane di pausa. L’allenatore Dell’Imperio ha parlato chiaramente, chiedendo ai suoi di tornare in forma e concentrati. La partita si avvicina e i tifosi sperano in una ripresa positiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo due turni di stop, la Scandone Avellino è pronta a tornare in campo. Alla vigilia della trasferta contro l’ Angri Pallacanestro, in programma domani alle 18 al PalaGalvani, coach Ciro Dell’Imperio ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto in questi giorni. “Questi giorni sono serviti per recuperare energie e mettere benzina nelle gambe — ha spiegato il tecnico irpino — Fa sempre bene lavorare sulla preparazione fisica. Dall’altra parte, Angri ha perso ritmo partita, ma sono fiducioso: abbiamo lavorato con concentrazione e individuato tutto ciò che servirà per affrontare al meglio la seconda parte della stagione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scandone pronta al ritorno in campo: Dell’Imperio carica la squadra

Approfondimenti su Scandone Avellino

Questa mattina, presso la sala stampa del PalaDelMauro, si è tenuta la conferenza stampa del presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Scandone Avellino

Argomenti discussi: Scandone, Stefanini guarda avanti: Campionato lungo, ma idee chiare. Ad Angri sarà dura; Scandone Avellino, Stefanini: Contro Angri gara decisiva per la stagione (Guarda il video).

Scandone, Stefanini guarda avanti: «Campionato lungo, ma idee chiare. Ad Angri sarà dura»Dopo la pausa di quindici giorni, la Scandone Avellino è pronta a ritornare in campo domenica prossima, 8 febbraio, in trasferta contro l a Pallacanestro Angri. orticalab.it

Pallanuoto, show alla Scandone: successo del Posillipo davanti a 1500 spettatoriSpettacolo alla Scandone per il ritorno del derby di pallanuoto dopo cinque anni. A vincerlo davanti a 1500 spettatori è stato il Posillipo, 12-9 sulla Canottieri nell’anticipo della sesta giornata ... napoli.repubblica.it

Nuovo acquisto in casa Scandone Avellino: arriva Flavio Gay dalla Fulgor Omenga. Esperienza e qualità al servizio di coach Ciro Dell’Imperio per una squadra pronta a cambiare rotta. facebook