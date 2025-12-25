La luce che vince la tempesta negli scatti di Fusco | le immagini dello spettacolare tramonto di Natale

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tramonto spettacolare, quello di Natale. Ancora una volta, è stato il fotografo Fabio Fusco a catturare l'attimo in uno scatto: spettacolare, il Sole che cerca uno spiraglio tra una Cella Temporalesca in lontananza. Quasi a ricordarci la luce che vince le tenebre, il 25 dicembre. Innumerevoli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

la luce che vince la tempesta negli scatti di fusco le immagini dello spettacolare tramonto di natale

© Salernotoday.it - La luce che "vince la tempesta" negli scatti di Fusco: le immagini dello spettacolare tramonto di Natale

Leggi anche: Londra, alla Kenwood House la magia di Peter Pan: le immagini dello spettacolare gioco di luci

Leggi anche: Cristian Albani: tra MEI, nuovi progetti e quella luce di tramonto che sembra seguirlo ovunque

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scatti "Verso la luce". La mostra di Caviola - Quali opere, pensieri ed emozioni sono andati perduti nella damnatio memoriae che ne ha cancellato le tracce? lanazione.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.