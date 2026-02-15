Le rose sfiorite di un regime al tramonto Mussolini e i gerarchi secondo Fusco
Nel 1950, Fusco descrive Mussolini e i gerarchi come simboli di un regime ormai in declino, legandoli alla loro presenza costante sui rotocalchi. La fotografia di un’Italia che ancora ricorda il fascismo si arricchisce di immagini di donne e uomini che, seppur lontani dal potere, continuano a vivere nelle pagine di giornali e riviste. Un esempio concreto è la pubblicazione di foto di ex gerarchi che partecipano a eventi pubblici, mantenendo vivo il ricordo di un passato difficile da dimenticare.
Negli anni Cinquanta, nonostante la famosa egemonia della sinistra, il fascismo, e in particolare il Duce, con le sue donne, erano il pane quotidiano dei rotocalchi. Benito Mussolini era raccontato come una figura simile a un sovrano sul quale spettegolare. Certo, l’Italia aveva avuto una famiglia reale ma non era altrettanto stuzzicante. Nonostante l’infamia della dittatura, l’alleanza con il nazismo, la tragedia delle leggi razziali, la guerra perduta, Mussolini restava un personaggio capace di destare interesse pruriginoso nei lettori. Le rose del ventennio di Gian Carlo Fusco è un libro di racconti sul fascismo uscito per la prima volta proprio alla fine dei Cinquanta e oggi riproposto da Sellerio con prefazione di Alessandro Robecchi e una nota di Beppe Benvenuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La luce che "vince la tempesta" negli scatti di Fusco: le immagini dello spettacolare tramonto di Natale
Alessandra Mussolini indaga nella memoria della sua famiglia con il nuovo libro "Benito, le rose e le spine"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Le rose sfiorite di un regime al tramonto. Mussolini e i gerarchi secondo Fusco; I versi di Dino Campana su un amore vissuto intensamente; San Valentino, ovvero l'economia dell'amore: viaggio (non romantico) tra rose, app di dating e truffe sentimentali.
Forlì, “Benito. Le rose e le spine”: Alessandra Mussolini presenta il suo libro alla Mondadori sabato 24 gennaio facebook