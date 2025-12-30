Sicurezza e decoro urbano | al via il piano di manutenzione straordinaria per lampioni e semafori

L’amministrazione comunale di Riccione ha avviato un piano di manutenzione straordinaria per lampioni e semafori, con l’obiettivo di garantire sicurezza e decoro urbano. Questo intervento si inserisce in un percorso continuo di miglioramento delle infrastrutture cittadine, contribuendo a rendere la città più sicura e vivibile per residenti e visitatori.

L’amministrazione comunale di Riccione prosegue l’impegno per la messa in sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture cittadine con l'avvio di un piano organico di manutenzione straordinaria. L’intervento, coordinato dal settore Lavori pubblici, nasce da un’attenta analisi dello stato di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Sicurezza e decoro urbano: al via il piano di manutenzione straordinaria per lampioni e semafori Leggi anche: Manutenzione straordinaria in via Cialdini, intervento da 370mila euro per sicurezza e qualità dello spazio urbano Leggi anche: "Più attenzione al decoro urbano e alla sicurezza stradale: ecco le nostre proposte" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capodanno in sicurezza: ordinanza del Comune per il primo ultimo dell’anno con il nuovo Regolamento di Polizia Urbana; “Camel Ponce”, l'ordinanza del sindaco per sicurezza e decoro; DIVIETO di VENDITA di BEVANDE DESTINATE AL CONSUMO IMMEDIATO IN CONTENITORI DI VETRO nelle giornate di mercoledì 24 dicembre 2025 e mercoledì 31 dicembre 2025; Festività natalizie, il sindaco Brugnaro firma ordinanza a tutela di decoro urbano e sicurezza. "Più attenzione al decoro urbano e alla sicurezza stradale: ecco le nostre proposte" - Sono quattordici le mozioni al bilancio, su un totale di ventinove, che Federica Ubaldi ha presentato sui temi di decoro urbano, raccolta dei rifiuti, mobilità e sicurezza stradale. parmatoday.it

Strade più sicure, decoro e verde urbano - Una nuova variante per la riqualificazione delle strade nelle frazioni: più sicurezza, decoro e verde urbano. ilgiorno.it

Seicentomila euro per Ponte all’Ania. Progetti per il decoro urbano e la sicurezza dei pedoni - Un intervento legato alla riqualificazione ed al decoro urbano, ma soprattutto alla sicurezza degli ... lanazione.it

Roma: Sicurezza e decoro sotto controllo. Arresti, denunce e allontanamenti in una vasta operazione dei Carabinieri. Tutti i dettagli dell’intervento - facebook.com facebook

L’ordinanza comunale vuole garantire sicurezza, decoro urbano e tutela degli animali #Verucchio #Attualita x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.