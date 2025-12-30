Capodanno Alia potenzia i servizi Trecento gli operatori in campo per il decoro urbano

Per il Capodanno, Alia rafforza i propri servizi, con oltre 300 operatori impegnati nel decoro urbano. In programma concerti, spettacoli e eventi culturali che animeranno Firenze e altre città toscane, attirando cittadini e visitatori nelle piazze principali. Un’attenzione particolare alla cura degli spazi pubblici per garantire un’esperienza sicura e piacevole durante le festività di fine anno.

Concerti, spettacoli e appuntamenti culturali animeranno Firenze e molte altre città della regione, richiamando cittadini e visitatori nelle piazze e nelle aree centrali. In occasione delle iniziative di Capodanno, Plures Alia rafforza i servizi di pulizia e manutenzione per garantire il decoro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Capodanno, Alia potenzia i servizi. Trecento gli operatori in campo per il decoro urbano Leggi anche: "Il centro storico di Bagheria tra spazzatura e servizi per il decoro urbano negati" Leggi anche: Hub urbano di Santarcangelo, partito il confronto con gli operatori economici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. San Silvestro e Capodanno: Plures Alia potenzia i servizi per garantire il decoro urbano. San Silvestro e Capodanno: Plures Alia potenzia i servizi per garantire il decoro urbano - In occasione delle iniziative previste per fine anno e del Capodanno, Firenze e le città toscane gestite da Plures Alia si preparano ad ... piananotizie.it

Capodanno, Plures Alia potenzia i servizi: piano straordinario per la pulizia urbana - In occasione delle iniziative di San Silvestro e Capodanno, Plures Alia ha predisposto un piano straordinario di interventi per garantire decoro urbano e continuità dei servizi nelle città della Tosca ... 055firenze.it

Asl3 potenzia i servizi sanitari: studi medici e ambulatori aperti a Capodanno, nel weekend e per l’Epifania - Attivi anche l’urgenza odontoiatrica alla Fiumara e l’ambulatorio di prima accoglienza a Pontedecimo ... lavocedigenova.it

Raccolta rifiuti a Firenze: come cambia il servizio a Natale e Capodanno https://www.firenzepost.it/2025/12/25/raccolta-rifiuti-a-firenze-come-cambia-il-servizio-a-natale-e-capodanno/ Cronaca, Top News, Alia, raccolta rifiuti firenze, Raccolta rifiuti natale - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.