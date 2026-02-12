Senza consenso è stupro no al Ddl Stupri sit del centro antiviolenza
Sabato 14 febbraio, in piazza a Piacenza, si terrà un sit contro il ddl stupri. Il Centro Antiviolenza e la Rete delle Donne organizzano l’evento per chiedere di fermare una legge che considerano sbagliata. L’obiettivo è creare uno spazio di discussione aperto e diretto, coinvolgendo tutte le persone interessate a combattere la violenza sulle donne.
Il Centro Antiviolenza di Piacenza e la Rete delle Donne di Piacenza sentono «l'urgente esigenza di uno spazio pubblico di confronto» rivolto a tutte le persone e le organizzazioni interessate a contrastare l’approvazione del cosiddetto ddl stupri, con un sit in, sabato 14 febbraio, in piazza Cavalli, alle ore 11. «Il disegno di legge Bongiorno sulla violenza sessuale – si legge in una nota degli organizzatori - è un attacco diretto ai diritti delle donne e rappresenta un arretramento culturale e giuridico inaccettabile. Il testo riscrive e modifica il testo dell’articolo 609 bis che era stato approvato all’unanimità alla Camera, il 19 novembre scorso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In piazza contro il Ddl Bongiorno: "Senza consenso è stupro"
Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno.
Ddl stupri, via libera al nuovo testo di Giulia Bongiorno: pene più severe ma senza il riferimento al consenso.
Il nuovo disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato introduce pene più severe per i reati di stupro, eliminando il riferimento al consenso.
