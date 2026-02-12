Senza consenso è stupro no al Ddl Stupri sit del centro antiviolenza

Sabato 14 febbraio, in piazza a Piacenza, si terrà un sit contro il ddl stupri. Il Centro Antiviolenza e la Rete delle Donne organizzano l’evento per chiedere di fermare una legge che considerano sbagliata. L’obiettivo è creare uno spazio di discussione aperto e diretto, coinvolgendo tutte le persone interessate a combattere la violenza sulle donne.

Il Centro Antiviolenza di Piacenza e la Rete delle Donne di Piacenza sentono «l'urgente esigenza di uno spazio pubblico di confronto» rivolto a tutte le persone e le organizzazioni interessate a contrastare l’approvazione del cosiddetto ddl stupri, con un sit in, sabato 14 febbraio, in piazza Cavalli, alle ore 11. «Il disegno di legge Bongiorno sulla violenza sessuale – si legge in una nota degli organizzatori - è un attacco diretto ai diritti delle donne e rappresenta un arretramento culturale e giuridico inaccettabile. Il testo riscrive e modifica il testo dell’articolo 609 bis che era stato approvato all’unanimità alla Camera, il 19 novembre scorso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno.

Il nuovo disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato introduce pene più severe per i reati di stupro, eliminando il riferimento al consenso.

