Il tecnico del Torino ha dichiarato di essere orgoglioso di essere alla guida della squadra e di voler concentrare tutte le energie sull’obiettivo finale. Nel suo esordio contro la Lazio, ha osservato di aver trovato molta voglia di lavorare tra i giocatori e ha sottolineato l’importanza di assumersi tutte le responsabilità. Ha aggiunto che il gruppo deve mantenere alta la concentrazione.

Conta anche i minuti, Roberto D’Aversa. Vorrebbe già essere a domani alle 18 quando debutterà in casa, contro la Lazio, sulla panchina del Toro. Cinque allenamenti alle spalle e una grande carica che si tocca con mano per ribaltare il cammino dei granata. “In questi giorni ho ricevuto dai giocatori tanta applicazione – racconta D’Aversa -. Sin dal primo allenamento c’è stata massima attenzione da parte dai ragazzi. Ho trovato tanta attenzione e tanta predisposizione verso il lavoro”. Domani pomeriggio questo allenatore cercherà le prove alle incoraggianti sensazioni dei primi giorni di lavoro contro la Lazio di Maurizio Sarri. Ma avverte: “Più che i numeri, più che i sistemi di gioco, vorrei vedere che la squadra ritrovi quello spirito importante che ha sempre dimostrato la storia di questo club”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - D'Aversa: "Torino, orgoglioso di essere qui, dobbiamo pensare solo all'obiettivo finale"

