Eccellenza, il bilancio del dg Mariani. Tre punti tra playoff e playout. E’ un campionato pazzesco».

Il bilancio del direttore generale Mariani sull’Eccellenza evidenzia un campionato equilibrato, con tre punti che oscillano tra i playoff e i playout. La competizione si presenta intensa e avvincente, pronta a riprendere domenica con la seconda giornata del girone di ritorno. Una sfida che promette ulteriori emozioni in un torneo caratterizzato da incertezza e qualità.

Il campionato di Eccellenza riprenderà la sua corsa domenica con la seconda giornata del girone di ritorno. Matteo Mariani, dg della K Sport, indicazioni dal girone di andata? "Come da un po’ di anni, vedo un sostanziale equilibrio nella composizione delle rose di ciascuna società e la classifica lo dimostra: tra il primo posto dei play out occupato oggi dall’Urbino e l’inizio della griglia play off ci siano solo tre punti, sbalorditivo. La sensazione è che il fattore campo sia molto importante, perché anche le squadre sulla carta più blasonate non hanno dimostrato un ruolino di marcia costante, tenendo sempre così vivo il gusto del pronostico". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

