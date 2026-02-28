Dalla Regione 64mila euro per progetti di integrazione e inclusione giovanile a Gambettola

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 64mila euro destinati a progetti di integrazione e inclusione giovanile a Gambettola. Le iniziative coinvolgono attività culturali, sportive e di gioco, con l’obiettivo di favorire un ambiente più aperto e accogliente per i giovani della comunità. La somma viene assegnata per sostenere interventi concreti nel territorio.

Cultura, sport e gioco come strumenti di inclusione per comunità sempre più aperte e inclusive. La Regione Emilia-Romagna destina 455.420 euro (di 1,2 milioni complessivi) a sei Comuni - tra i quali Gambettola - che hanno risposto all'invito, entro la prima scadenza del 22 gennaio 2026.