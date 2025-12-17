Scuola dalla Regione 120mila euro | a Gambettola e Savignano politiche per l’inclusione di giovani stranieri

La Regione Emilia-Romagna stanzia 120mila euro per sostenere progetti di inclusione educativa a Gambettola e Savignano. Attraverso un nuovo bando finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, si punta a contrastare le povertà educative e favorire l’integrazione dei giovani stranieri, coinvolgendo attivamente le comunità locali e i Comuni.

© Cesenatoday.it - Scuola, dalla Regione 120mila euro: a Gambettola e Savignano politiche per l'inclusione di giovani stranieri La Regione Emilia-Romagna rafforza il proprio impegno nel contrasto alle povertà educative e nella promozione dell'inclusione dei giovani stranieri con l'approvazione di un nuovo bando, grazie al Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, che mette al centro le comunità locali e il ruolo dei Comuni.

