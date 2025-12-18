La scuola come laboratorio di inclusione | 1,2 milioni di euro dalla Regione per progetti di integrazione

La Regione investe 1,2 milioni di euro per trasformare le scuole in laboratori di inclusione, promuovendo progetti di integrazione che coinvolgono l’intera comunità. L’obiettivo è creare ambienti educativi aperti e accoglienti, dove ogni studente può sentirsi parte di un percorso condiviso, affinché l’integrazione sia un valore concreto, radicato anche nei luoghi di vita quotidiana dei giovani.

Scuola Futura a Sanremo: musica e STEM protagoniste dal 12 al 15 dicembre - Dal 12 al 15 dicembre 2025 Scuola Futura, il campus itinerante sull’innovazione didattica promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, farà tappa a Sanremo con i laboratori nazionali di orient ... orizzontescuola.it

Spazi di inclusione per i giovani stranieri, dalla Regione contributi a Castello e Fiorenzuola - Spazi come laboratori di inclusione: oltre 1,2 milioni di euro dalla Regione ai Comuni con maggiore presenza di giovani stranieri per progetti di ... piacenzasera.it

Pagnacco, il Laboratorio del Dolce dona 100 panettoni alla Scuola di Musica della Carnia --> https://www.nordest24.it/pagnacco-donazione-panettoni-scuola-musica-carnia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.