Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata ai duetti e alle cover, sono diventati virali diversi meme sui social. La regia Rai ha fatto parlare di sé per aver

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella dei duetti e delle cover, era tra le più attese e ha finito per incendiare soprattutto i social. Il bacio tra Levante e Gaia ha generato una raffica di meme. Tra questi, uno recita «Io e la parmigiana alle tre di notte». Non sono mancate le frecciate ironiche alla regia, accusata di aver «censurato» la scena allontanando volontariamente l’inquadratura proprio sul più bello. Nel frattempo, il duetto tra Mecna e Mara Sattei ha acceso la fantasia degli utenti. Complice l’atmosfera e le luci, Mecna è stato paragonato a Vecna della serie Netflix Stranger Things, con collage e fotomontaggi che hanno trasformato l’Ariston nel cosiddetto «Sottosopra». 🔗 Leggi su Open.online

Bacio tra Levante e Gaia a Sanremo censurato dalla regia Rai: “Abbiamo sconvolto le signore in prima fila”Nel corso della serata cover di Sanremo 2026 Levante ha dato un bacio sulla bocca a Gaia al termine della loro esibizione.

Levante e Gaia incantano nella serata duetti: il bacio a Sanremo 2026 sulle note de I MaschiLevante e Gaia arrivano a Sanremo 2026 per prendersi la scena: nella serata duetti, alla fine della loro esibizione, le cantanti si sono scambiate un...

Altri aggiornamenti su Levante Gaia.

Temi più discussi: Dalla regia Rai che scappa dal bacio di Levante-Gaia a Carlo Conti come Tony Pitony: i migliori meme della serata duetti di Sanremo 2026; ''1492'' - Rai.it; Sanremo 2026, serata cover e duetti. I baci censurati: dopo Levante e Gaia, la Rai non inquadra quello (sulla guancia) tra Gassmann e Aiello; Polemiche a non finire per il bacio tra Levante e Gaia. E anche Laura Pausini dice la sua.

Bacio tra Levante e Gaia a Sanremo censurato dalla regia Rai: Abbiamo sconvolto le signore in prima filaNel corso della serata cover di Sanremo 2026 Levante ha dato un bacio sulla bocca a Gaia al termine della loro esibizione ... fanpage.it

Levante e Gaia si baciano ma la regia Rai se lo perde: «Telecamera a 50 km, lo hanno censurato». Scoppia il caso«Perché la Rai ha censurato il bacio tra Levante e Gaia?». È questa la domanda che sta inondando i social dopo l'esibizione delle due cantanti, che ... ilmattino.it

SANREMO | Il regista del Festival: 'Nessuna censura del bacio tra Levante e Gaia'. Pagnussat: 'Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l'avessero fatto un attimo prima'. #ANSA #sanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook

Bacio tra Levante e Gaia a #Sanremo2026 censurato dalla regia Rai: “Abbiamo sconvolto le signore in prima fila" x.com