Levante e Gaia incantano nella serata duetti | il bacio a Sanremo 2026 sulle note de I Maschi

Durante la serata dedicata ai duetti a Sanremo 2026, Levante e Gaia hanno attirato l’attenzione del pubblico. Al termine della loro esibizione sulle note di “I Maschi”, le due cantanti si sono scambiate un bacio che ha suscitato grande interesse tra gli spettatori presenti. La performance è stata segnata da questo momento, che ha fatto discutere sui social e tra gli appassionati della manifestazione.

Levante e Gaia arrivano a Sanremo 2026 per prendersi la scena: nella serata duetti, alla fine della loro esibizione, le cantanti si sono scambiate un bellissimo bacio. Tecniche, emozionanti e cariche, le due cantanti sembrano caricarsi a vicenda prima di salire sul palco dell'Ariston, pronte a dare il tutto per tutto. Belle come non mai avvolte in abiti favolosi si sono accarezzate, con i corpi e con le voci, creando una sintonia veramente incredibile sulle note de I Maschi di Gianna Nannini. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Dilei.it

Gaia e Levante, duetto evento a Sanremo 2026: portano "I Maschi" di Gianna Nannini all'Ariston

