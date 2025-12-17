Maxi operazione dei carabinieri con raffica di arresti
I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno avviato una vasta operazione, eseguendo numerosi arresti in esecuzione di misure cautelari emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura. L'intervento, iniziato nelle prime ore della giornata, mira a contrastare attività criminali di rilievo nella zona.
Dalle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone stanno dando esecuzione a una serie di misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica sammaritana.
