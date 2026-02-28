Dal McDonald' s al panificio | la ricetta di Forlì per svuotare le celle e dare lavoro ai detenuti

A Forlì, un progetto innovativo coinvolge detenuti in attività di lavoro come la preparazione di pane nei panifici e la gestione di punti vendita, tra cui anche il McDonald's, con l’obiettivo di ridurre il sovraffollamento carcerario e creare opportunità di reinserimento. L’iniziativa mira a

Quello del carcere è un universo che attraverso la cronaca viene raccontato in gran parte dalle percentuali del sovraffollamento (alte in tutta Italia), dai numeri dei suicidi (79 nel 2025), dalle aggressioni e dalle carenze strutturali degli ambienti, inadeguati a offrire spazi da destinare alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dal fast food al panificio: così il carcere "svuota" le celle e dà lavoro ai detenutiIl carcere è molto più dei numeri sul sovraffollamento e delle cronache di aggressioni o suicidi.

