Un’alleanza per educare alla legalità | C’è bisogno di esempi credibili

Un nuovo progetto per insegnare ai giovani cosa significa rispettare le regole. Gli educatori stanno spingendo per offrire ai ragazzi esperienze pratiche e autentiche, che li aiutino a capire il valore del lavoro di squadra e della responsabilità. L’obiettivo è creare esempi concreti che possano fare la differenza nella loro crescita e nel loro modo di vedere il mondo.

"I ragazzi hanno bisogno di esempi credibili, non c'è educazione senza educatori. Dobbiamo far fare ai nostri ragazzi esperienze formative, credibili e vere, dove possono sperimentare concretamente che "Il noi vince", che impegnandosi insieme si possono veramente cambiare le cose". È la linea comune emersa nell'evento che si è tenuto ieri mattina nella sala 'Palatucci' della questura dal titolo 'Nuova alleanza con i giovani per una società migliore', durante il quale si è discusso dell'importanza dell'educazione e della trasmissione dei valori di legalità verso i più giovani, che rappresentano il futuro della nostra società.

