Sicurezza e violenza giovanile il Prefetto Zito | Non chiamatele Baby-Gang | sono bulli da mala-movida
Il Prefetto Zito chiarisce la differenza tra baby-gang e gruppi di giovani disturbatori, sottolineando che il fenomeno delle cosiddette
"Non chiamatele baby-gang: è un fenomeno specifico, codificato e ben diverso da quei gruppi di giovanissimi che, soprattutto nel fine settimana, danno il peggio di sé, arrecando disturbi, provocando danni e in alcuni casi violenze". Il Prefetto di Perugia, Francesco Zito, a margine della. Perugiatoday.it
Violenza giovanile, tavolo per la sicurezza in Prefettura
Incontro della sindaca in prefettura: si è parlato di sicurezza, disagio giovanile e viabilità - Il prefetto di Pistoia, Angelo Gallo Carrabba, ha incontrato in prefettura Lisa Amidei, sindaca del Comune di Larciano, accompagnata dall’assessore con delega alla cultura, al turismo e alla polizia ... valdinievoleoggi.it
Attacco del sindaco Conti: "Prefetto e questore garantiscano la sicurezza" - Le scene di violenza ultrà a Porta a Lucca (è la terza volta in poche settimane) indignano il sindaco Michele Conti ... lanazione.it
Sicurezza dei volontari, nuovo episodio di violenza a Livorno: l’allarme delle Misericordie - facebook.com facebook
l'attore di "Mare Fuori" Artem Tkachuk pare stia diffondendo video privati dell'ex fidanzata. dopo la violenza e tutto ciò che ha combinato in questi mesi, mi chiedo perchè nessuno sia intervenuto a portarlo in una struttura adeguata per la sua sicurezza e quella x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.