Sicurezza i due pacchetti del governo | dal fermo preventivo alle baby gang quali norme scattano subito

6 feb 2026

Questa mattina il governo ha approvato due pacchetti di norme per rafforzare la sicurezza. Tra le misure più discusse ci sono il fermo preventivo per i sospetti di criminalità e nuove regole contro le baby gang. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di intervenire subito, puntando a rispondere alle emergenze senza perdere di vista le riforme a lungo termine. La strada sembra tracciata: norme più dure e interventi rapidi.

Roma – Il Consiglio dei Ministri ha tracciato una linea di faglia netta tra l’urgenza della repressione e la programmazione delle riforme. Il pacchetto normativo licenziato dall’esecutivo viaggia su due binari paralleli, ma giuridicamente distanti: da un lato il decreto legge, che da stamattina conferisce nuovi poteri d’intervento immediato alle forze dell’ordine; dall’altro il disegno di legge, una dichiarazione d’intenti destinata al lungo e incerto vaglio parlamentare. L’intero impianto è uscito mutato dal confronto preventivo con il Quirinale: Sergio Mattarella, pur non presenziando al CdM, ha esercitato una funzione di filtro che ha imposto una “limatura” chirurgica dei testi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

