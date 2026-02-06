Sicurezza i due pacchetti del governo | dal fermo preventivo alle baby gang quali norme scattano subito

Questa mattina il governo ha approvato due pacchetti di norme per rafforzare la sicurezza. Tra le misure più discusse ci sono il fermo preventivo per i sospetti di criminalità e nuove regole contro le baby gang. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di intervenire subito, puntando a rispondere alle emergenze senza perdere di vista le riforme a lungo termine. La strada sembra tracciata: norme più dure e interventi rapidi.

Roma – Il Consiglio dei Ministri ha tracciato una linea di faglia netta tra l'urgenza della repressione e la programmazione delle riforme. Il pacchetto normativo licenziato dall'esecutivo viaggia su due binari paralleli, ma giuridicamente distanti: da un lato il decreto legge, che da stamattina conferisce nuovi poteri d'intervento immediato alle forze dell'ordine; dall'altro il disegno di legge, una dichiarazione d'intenti destinata al lungo e incerto vaglio parlamentare. L'intero impianto è uscito mutato dal confronto preventivo con il Quirinale: Sergio Mattarella, pur non presenziando al CdM, ha esercitato una funzione di filtro che ha imposto una "limatura" chirurgica dei testi.

