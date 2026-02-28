Nel 2027 entrerà in vigore un nuovo regolamento in MotoGP che prevede una cilindrata ridotta a 850cc, limiti all’aerodinamica e il Pirelli come fornitore unico di pneumatici. La stagione 2026 sarà l’ultima con le attuali regole, segnando la fine di un ciclo iniziato nel 2012, anno in cui furono approvate le ultime modifiche significative.

Arriva la rivoluzione. E il Mondiale 2026 sarà già, a suo modo, un qualcosa di unico e storico. Sarà infatti l’ultimo della MotoGp come la vediamo, seguiamo e viviamo dal 2012, quando di fatto furono firmate le ultime innovazioni-correzioni rispetto al passato. Dal 2027, dunque, si cambia. Questa volta in modo radicale. Netto. Non solo, insomma, piccoli accorgimenti, ma una trasformazione strutturale con un regolamento che ha come obiettivo finale la maggiore sicurezza dei piloti e la sostenibilità ambientale. Il regolamento MotoGP 2027 cambia il volto della classe regina del motociclismo riducendo la cilindrata a 850cc (addio 1000cc), eliminando i dispositivi di abbassamento (ride-heightholeshot) e limitando l’aerodinamica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal 2027 cilindrata ridotta a 850cc, limiti all’aerodinamica e Pirelli fornitore unico delle gomme. L’ultima stagione con il vecchio regolamento

