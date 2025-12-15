F1 Pirelli ufficializza le scelte delle gomme per le prime tre gare | saranno in azione tutte le mescole per l’asciutto

Pirelli ha annunciato le scelte delle gomme ufficiali per le prime tre tappe del mondiale di Formula 1 2026, includendo tutte le mescole per le condizioni di asciutto. Mentre l’attenzione si concentra sugli sviluppi futuri, le strategie di pneumatici giocano un ruolo fondamentale nel proseguo della stagione.

Mentre ci stiamo avvicinando ad ampi passi al Natale, il Mondiale di Formula Uno 2026 appare ancora lontano, ma così non è. Non solo perché i primi test pre-stagionali prenderanno il via già alla fine del mese di gennaio ma, anche, perché Pirelli ha già annunciato le proprie scelte in fatto di gomme per le prime 3 uscite della nuova annata, quella che vedrà l’entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico. Stiamo parlando del Gran Premio d’Australia sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne, il Gran Premio di Cina, sulla pista di Shanghai, quindi il terzo appuntamento sarà il Gran Premio del Giappone sullo splendido scenario di Suzuka. Oasport.it

