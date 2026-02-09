Pirelli testa le gomme Hard 2026 in Bahrain
In Bahrain, Pirelli ha iniziato i test sulle gomme Hard 2026. Le prove si sono concentrate sulla resistenza e sulle prestazioni delle nuove mescole, mentre le squadre preparano la stagione di Formula 1. Dopo le prime sessioni di controlli e qualche sorpresa, ora si lavora per mettere a punto le strategie per le gare che verranno.
Le sessioni di sorprese e controlli tecnici hanno lasciato spazio alla vera fase di preparazione per i team di Formula 1, con l'inizio delle prove ufficiali in Bahrain. Questa fase rappresenta un momento cruciale, in cui si evidenziano le caratteristiche reali delle monoposto e le risposte delle nuove componenti, tra cui le innovative gomme di Pirelli. La fase di testing, infatti, permette di valutare l'affidabilità delle vetture e di affinare le strategie di gestione energetica, in vista dell'imminente campionato. Pirelli, fornitore unico di pneumatici per la massima serie automobilistica, ha introdotto a inizio stagione un nuovo modello di pneumatici, caratterizzati da dimensioni e costruzione completamente riviste. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
