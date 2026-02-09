In Bahrain, Pirelli ha iniziato i test sulle gomme Hard 2026. Le prove si sono concentrate sulla resistenza e sulle prestazioni delle nuove mescole, mentre le squadre preparano la stagione di Formula 1. Dopo le prime sessioni di controlli e qualche sorpresa, ora si lavora per mettere a punto le strategie per le gare che verranno.

Le sessioni di sorprese e controlli tecnici hanno lasciato spazio alla vera fase di preparazione per i team di Formula 1, con l'inizio delle prove ufficiali in Bahrain. Questa fase rappresenta un momento cruciale, in cui si evidenziano le caratteristiche reali delle monoposto e le risposte delle nuove componenti, tra cui le innovative gomme di Pirelli. La fase di testing, infatti, permette di valutare l'affidabilità delle vetture e di affinare le strategie di gestione energetica, in vista dell'imminente campionato. Pirelli, fornitore unico di pneumatici per la massima serie automobilistica, ha introdotto a inizio stagione un nuovo modello di pneumatici, caratterizzati da dimensioni e costruzione completamente riviste. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Pirelli testa le gomme Hard 2026 in Bahrain

Approfondimenti su Pirelli Gomme

Pirelli ha annunciato le scelte delle gomme ufficiali per le prime tre tappe del mondiale di Formula 1 2026, includendo tutte le mescole per le condizioni di asciutto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pirelli Gomme

Argomenti discussi: Come sgomma in Pirelli la guerra sugli pneumatici Cyber Tyre; Pirelli boccia la proposta cinese di scorporare le gomme intelligenti; Pirelli a Milano Cortina 2026: pneumatici Winter e All Season per la flotta olimpica; Le gomme dei Giochi: Pirelli equipaggia la flotta di Milano Cortina 2026 | Quattroruote.it.

Pirelli termina i test con le gomme slickProseguono gli sviluppi per gli pneumatici Pirelli 2026. Sul Circuit de Barcelona-Catalunya, erano presenti due team, Scuderia Ferrari HP e McLaren F1 Racing, e sono stati tre i piloti che hanno ... ansa.it

Pirelli monta le gomme ai Giochi invernali 2026Pirelli sarà il partner ufficiale di Milano Cortina, i giochi invernali al via il prossimo febbraio. Tutti i veicoli della flotta (forniti da Stellantis) monteranno i pneumatici invernali del Biscione ... quattroruote.it

Pirelli boccia la proposta di Cnrc, la controllata di Sinochem a cui fa capo il 34% del gruppo degli pneumatici, sulla segregazione del business Cyber Tyre, la tecnologia che consente il dialogo in tempo reale con i sistemi dell'autovettura facebook