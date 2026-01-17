Pronostico Bologna-Fiorentina da settembre un solo clean sheet | l’ex ne approfitta

Il match tra Bologna e Fiorentina, valevole per la ventunesima giornata di Serie A, si disputerà domenica alle 15:00. Analizziamo le statistiche, le probabili formazioni e le ultime notizie per offrire un pronostico equilibrato. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con particolare attenzione alla crescita difensiva dopo un solo clean sheet da inizio stagione. Di seguito, tutte le informazioni utili per seguire l’incontro.

Bologna-Fiorentina è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nel recupero infrasettimanale con il Verona il Bologna ha messo le mani su una vittoria che in campionato mancava da tanto, troppo tempo. Il successo per 3-2 in casa degli scaligeri ha permesso agli uomini di Vincenzo Italiano di interrompere un digiuno che proseguiva da fine novembre e che, di fatto, ha impedito ai rossoblù di restare al passo delle squadre che stanno lottando per un posto nell’Europa che conta. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

