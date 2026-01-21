Dalla Casaleggio al Sì al referendum sulla Giustizia | la parabola di Dettori

Dalla figura di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio al sostegno di Giorgia Meloni e Carlo Nordio, la traiettoria di Dettori evidenzia un percorso politico e ideologico complesso. Attraverso cambiamenti e continuità, la sua evoluzione riflette le trasformazioni del panorama italiano, dal Movimento 5 Stelle al dibattito sulla riforma della Giustizia. Un esempio di come le figure pubbliche possano adattarsi e reinterpretare la propria posizione nel tempo.

Da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio a Giorgia Meloni e Carlo Nordio sembra una distanza siderale. E invece è un attimo. Le giravolte in politica ormai non stupiscono più nessuno. Non ci si fa più caso nemmeno quando le piroette arrivano dai protagonisti sotto i riflettori, figuriamoci se si tratta dei professionisti, come consulenti, portaborse oppure spin doctor e comunicatori, che per tradizione lavorano nell’ombra, benché con ruoli politici a volte molto forti e ben definiti. Un tamburino sardo per il Sì al referendum. Di conseguenza, non c’è nulla di cui scandalizzarsi se l’ex “anima nera” del Blog di Grillo, come qualcuno definiva Pietro Dettori ai tempi d’oro del Movimento 5 stelle ruggente, sia ora diventato il guru della campagna digital dei Sì al referendum sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

La meravigliosa sinistra per il “sì” al referendum sulla giustiziaLa sinistra che sostiene il “sì” al referendum sulla giustizia rappresenta una componente del progressismo liberale e garantista, riflettendo un’evoluzione della sinistra post-comunista.

