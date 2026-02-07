Martedì i dipendenti della Woolrich andranno alle urne per decidere sul nuovo accordo firmato in Regione. Dopo settimane di tensioni, si attende il risultato delle assemblee, che potrebbero determinare il futuro dello stabilimento. La decisione finale spetta ai lavoratori, che hanno mostrato segni di divisione nelle ultime settimane.

Attesa per l’esito delle assemblee dei lavoratori della Woolrich. Martedì, infatti, si terranno le votazioni dei dipendenti alla bozza d’intesa trovata in Regione sette giorni fa, durante un incontro di otto ore alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Paglia, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, il capo di Gabinetto della Città Metropolitana delegato al Lavoro Stefano Mazzetti, le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs unitamente alle rappresentanze sindacali dei lavoratori e la direzione aziendale di Basicnet. Senza entrare nello specifico – sarà possibile farlo soltanto quando tutti i dipendenti avranno dato l’ok all’accordo, quindi probabilmente entro la serata di martedì –, è ancora aperto il dibattito tra sindacati e azienda per cercare l’intesa definitiva e porre fine alla vertenza della Woolrich scoppiata lo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Woolrich, ora si decide. Martedì votano i lavoratori

Woolrich, presente a Palazzo Pitti, rappresenta un importante presidio dei lavoratori.

La trattativa tra Woolrich Europe e i suoi lavoratori ha fatto un passo avanti.

