Da Rimini all' Asia per la danza Io prima ballerina in Cina ma con il sogno di tornare a casa

Giorgia Raineri, originaria di Rimini, lavora come prima ballerina per la compagnia cinese Chongqing Ballet. Ha eseguito numerose produzioni in Asia e ora desidera tornare in Italia. La sua carriera l’ha portata a esibirsi lontano, ma mantiene il desiderio di riabbracciare la scena italiana. Questa è la sua storia, tra Rimini e la Cina, con il sogno di ritornare a casa.

Giorgia Raineri, prima ballerina della compagnia cinese Chongqing Ballet, si racconta: "Da Rimini all'Asia per inseguire un sogno. Ed è partito tutto con un'audizione" Da Rimini alla Cina (e ritorno). O meglio, questo è il sogno nel cassetto di Giorgia Raineri, prima ballerina in varie produzioni della compagnia cinese Chongqing Ballet. “Ho iniziato a danzare all'età di otto anni e ora mi trovo a ricoprire il ruolo di prima ballerina qui, in Cina - dice a RiminiToday -. Il mio sogno, però, è quello di riavvicinarmi all'Europa e anche a Rimini: il luogo in cui mi sento a casa e dove ho lasciato i miei affetti più cari”. Classe 2003, trapiantata nella città di Fellini all'età di quattro anni insieme alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

