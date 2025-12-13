Anumba prima volta da ex a Rimini | Emozionante tornare al Flaminio
Simon Anumba torna al Flaminio per la prima volta da ex, in un match cruciale tra Rimini e Rinascita. L’attaccante si prepara a dare il massimo in un confronto che può influenzare significativamente la classifica, aggiungendo un ulteriore fascino a questa sfida di grande rilevanza per entrambe le squadre.
di Loriano Zannoni L’ex è prontissimo a fare male alla Rinascita. Il ritorno al Flaminio di Simon Anumba arriva col Dole Day in una gara di grande importanza per la classifica e per i destini delle due contendenti. La Fortitudo arriva domani a Rimini con tanti dubbi legati alla disponibilità di alcuni giocatori, ma quel che è certo è che Anumba ci sarà, pronto a spendere gambe e fiato per un buon minutaggio in campo. Il giocatore ha passato la prima parte di campionato a guardare, poi Caja gli ha consegnato un ruolo importante e lui lo ha mantenuto con un rendimento eccellente. "Mi sto trovando bene – conferma Anumba –. Sport.quotidiano.net
Anumba, his first time as a former player in Rimini: "It's exciting to return to the Flaminio Stadium." - The Fortitudo forward wore the Rinascita jersey for three years. sport.quotidiano.net
