Da quattro comuni è un sì al gruppo transfrontaliero per il turismo in Carso Standby per Trieste

Quattro comuni hanno approvato il progetto del Gruppo europeo territoriale Kras Carso durante le recenti riunioni dei rispettivi Consigli comunali. IConsigli di San Dorligo, Monrupino, Aurisina e Sgonico hanno dato il via libera all’iniziativa, che riguarda il coordinamento e lo sviluppo del turismo nella zona transfrontaliera del Carso. Al momento, il progetto attende l’approvazione di Trieste.
Da quattro comuni è un sì al Gruppo europeo territoriale Kras Carso. Nei giorni scorsi il progetto comunitario è stato approvato dai Consigli comunali di San Dorligo, Monrupino, Aurisina e Sgonico. L'obiettivo è lo sviluppo turistico (“l’industria del turismo lento”, nelle parole dell'assessore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
GECT Kras Carso: Sì dal Consiglio comunale di Duino Aurisina. Il Consiglio del Comune di Duino Aurisina - Obcina Devin Nabrežina ha conferito mandato al Sindaco a sottoscrivere lo Statuto e la Convenzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Ter - facebook.com facebook