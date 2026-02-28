Da Mozart a Beethoven e Liszt Il pianista Wei ad Appassionata

Martedì sera alle 21, al teatro Lauro Rossi, si tiene un concerto al pianoforte con il pianista Wei. L’evento fa parte della rassegna Appassionata e propone un programma che spazia da Mozart a Beethoven e Liszt. Il pubblico potrà ascoltare le interpretazioni di un musicista noto per la sua tecnica e sensibilità, in un appuntamento dedicato alla musica classica.

Concerto al pianoforte per la nuova serata di Appassionata. Martedì alle 21 il teatro Lauro Rossi ospiterà il recital di William Wei, pianista nato a Singapore e protagonista dell'appuntamento in collaborazione con l' Istituto Confucio e il Comune in occasione della Festa delle Lanterne (tradizionale momento conclusivo delle celebrazioni del Capodanno cinese). In apertura di concerto la Sonata in re maggiore K. 576 di Wolfgang Amadeus Mozart; a seguire la Sonata op. 53 "Waldstein" Ludwig van Beethoven. Suoni maggiormente inferiori e visionari nella seconda parte, con gli Études-Tableaux op. 39 Sergei Rachmaninov, tra malinconia e slancio romantico, e Franz Liszt con la Fantasia quasi Sonata Après une lecture du Dante, ispirata alla Divina Commedia.