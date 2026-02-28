Un video controverso è stato diffuso da Moretti, criticando il governo Meloni in modo grottesco. La clip mette in evidenza come alcune persone percepiscano la sicurezza come un’illusione, specialmente chi vive nelle case popolari, in periferia, o in zone lontane dalle aree più centrali o di lusso. La diffusione del video ha attirato l’attenzione sui temi della percezione della sicurezza tra diverse comunità.

Iran, la solita Boldrini difende agli ayatollah e attacca il governo. La sicurezza come percezione (errata) della popolazione. Soprattutto di quella che vive nelle case popolari, in periferia, in zone lontane chilometri dalla Ztl e dalle villette in collina. La vicinanza agli Stati Uniti e alla Casa Bianca vista come un'offesa a quella Unione Europea che non ha alcun peso internazionale, mai davvero compiuta, che resta però un mito assoluto per la sinistra italiana. E così Alessandra Moretti, dal suo seggio di Bruxelles, ha pubblicato un video a metà tra il grottesco e il surreale. “Io non so più cos'è normale, o un'allucinazione, se sono matta io. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da Moretti un video grottesco contro il governo Meloni: la piddina diventa influencer | GUARDA

