La cattura di Maduro diventa quasi un film – Guarda il video

Un’operazione complessa che ha coinvolto un intervento militare di alto livello, con l’ordine di Donald Trump e il tentativo di fuga di Nicolas Maduro. La vicenda, resa nota attraverso immagini e dettagli, richiama le scene di un film, ma si svolge nella realtà. Di seguito, il video che ripercorre i momenti chiave di questa operazione.

(Adnkronos) – L'ordine di Donald Trump, il tentativo di fuga di Nicolas Maduro, il blitz della Delta Force e la cattura. L'operazione condotta dagli Stati Uniti diventa (quasi) un film e sbarca sui social. Su X, in particolare, rimbalza il corto che il filmmaker Sebastian Rangel ha creato con l'intelligenza artificiale.

Nicolas Maduro catturato, chi è il leader politico e perché il Venezuela è in crisi - Chi è il presidente del Venezuela, le accuse di narcotraffico, il patrimonio e le ragioni della crisi ... quifinanza.it

Come gli Stati Uniti hanno preso Maduro - Con mesi di esercitazioni, un’unità speciale molto riservata dell’esercito, una certa complicità in Venezuela e una notte di luna senza nuvole ... ilpost.it

All’indomani dell’attacco in Venezuela e della cattura di Maduro, Trump rilancia la stessa logica imperialista: gli Stati Uniti, dice, “hanno bisogno della Groenlandia” per proteggersi da Russia e Cina. E nel suo entourage appare pure la mappa dell’isola “copert - facebook.com facebook

