milano fashion week 2026 monica bellucci si prende la scena e oscura ferragni e golino

Milano Fashion Week 2026, giorno due: è stata la volta di Fendi di presentare alla capitale lombarda quale sia il futuro del fashion per il prossimo autunnoinverno. In passerella, la prima sotto la direzione creativa di Maria Grazia Chiuri, si leggeva a chiare lettere un motto che descriveva efficacemente il senso della collezione intera: “Meno io, più noi”. Un messaggio, questo, di sorellanza e comunità che riflette il suo metodo e che voleva omaggiare le cinque sorelle figlie dei fondatori della maison, Paola, Anna, Franca, Carla e Alda. Lo ha confermato poco più tardi un accessorio, e cioè a sciarpa con la scritta 5 Sisters a rievocare quella tipica della tifoseria sportiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

