Mark Zuckerberg in prima fila alla sfilata di Prada | il piano per gli occhiali con l’AI e il business della tecnologia indossabile ecco cosa ci faceva alla Milano Fashion Week

Durante la Milano Fashion Week, Mark Zuckerberg ha partecipato alla sfilata di Prada, attirando l’attenzione sui suoi piani legati agli occhiali con intelligenza artificiale e al settore della tecnologia indossabile. La sua presenza nel contesto della moda rappresenta un passo significativo nel suo impegno nel settore. La partecipazione si inserisce in un contesto di interesse per le innovazioni tecnologiche applicate al fashion.

Il CEO di Meta in prima fila a Milano per blindare l'accordo con EssilorLuxottica sulla wearable technology. Miuccia Prada non smentisce: "Forse, chissà". In passerella sfila l'arte della stratificazione Se le frequenti apparizioni di Jeff Bezos e Lauren Sanchez nel parterre dell’haute couture parigina sono ormai derubricate a puro diletto mondano, la prima volta di Mark Zuckerberg alla Milano Fashion Week ha tutt’altro peso specifico. Per il CEO di Meta la regola è una sola: business is business. Seduto in primissima fila alla sfilata Autunno-Inverno 2627 di Prada, strategicamente incastrato tra il presidente esecutivo Lorenzo Bertelli e l’amministratore delegato del gruppo Andrea Guerra, Zuckerberg non era lì per applaudire le nuove tendenze del womenswear. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

