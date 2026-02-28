Da gas naturale a farmaci | il metano assume nuova vita

Il metano, componente principale del gas naturale, viene oggi impiegato anche in ambito farmaceutico, segnando un cambiamento rispetto all’uso tradizionale come fonte energetica. Il gas naturale, formato principalmente da metano, etano e propano, continua a essere una risorsa fondamentale, ma ora trova applicazioni diverse da quelle di settore energetico. Questa trasformazione evidenzia come un elemento naturale possa avere molteplici impieghi.

Il gas naturale rappresenta una delle fonti energetiche più diffuse al mondo. È composto prevalentemente da metano, insieme a etano e propano. Attualmente viene impiegato soprattutto per produrre calore ed elettricità attraverso la combustione, un processo che comporta l’emissione di gas serra. Da tempo la comunità scientifica e l’industria cercano alternative alla semplice combustione. L’idea è trasformare questi idrocarburi leggeri in sostanze chimiche utili e di alto valore aggiunto. Il problema principale è la loro elevata stabilità: il metano, in particolare, è poco reattivo, caratteristica che ne ha limitato l’utilizzo come materia prima sostenibile. 🔗 Leggi su Billipop.com

