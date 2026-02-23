addio al gas russo ecco le porte da cui il metano entra in italia

Il governo ha deciso di ridurre le importazioni di gas russo dopo le tensioni nel conflitto ucraino, puntando su nuove rotte di approvvigionamento. La decisione deriva dall’aumento dei prezzi e dalla volontà di ridurre la dipendenza energetica. Sono state attivate nuove fonti di approvvigionamento, come il gas naturale liquefatto proveniente da altre nazioni. Queste misure hanno portato a una riorganizzazione delle forniture, con impatti concreti sulla rete di distribuzione.

DOMANI ricorre il quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Vale la pena di fare il punto sul modo in cui l’Italia ha reagito alle implicazioni del conflitto, in primis energetiche, collegate soprattutto al gas e a come è stato possibile riorganizzarne gli approvvigionamenti energetici del Paese. Un passaggio storico, geopolitico e industriale molto delicato: l’Italia è il secondo Paese europeo per consumi di metano (dietro solo alla Germania), il peso del gas nel mix energetico – stando ai dati rilevati da Pniec 2024 – sfiora il quaranta per cento e una parte più che consistente di questo combustibile serve anche per produrre energia elettrica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Guasto al metano nel Fortore: niente gas in quattro comuni, ecco quali sonoUna rottura sulla linea principale del metano nel territorio di Baselice ha causato l’interruzione del gas in quattro comuni del Fortore, lasciando senza fornitura centinaia di abitanti e imprese locali.

