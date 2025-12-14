ecco gnv virgo nuova nave della flotta alimentata a gas naturale liquefatto

Presentiamo GNV Virgo, la nuova nave della flotta alimentata a gas naturale liquefatto. Questa innovativa imbarcazione rappresenta un passo importante nella transizione ecologica marittima, grazie alla sua alimentazione a GNL e GNL-bio, che riducono significativamente le emissioni di CO2 e contribuiscono a un futuro più sostenibile.

Il gas naturale liquefatto accompagna la transizione ecologica marittima. Se poi è gnl-bio si può già parlare di net zero perché l?ala poca anidride carbonica. Ilmattino.it

GNV PRESENTA GNV VIRGO: PRIMA NAVE DELLA FLOTTA E PRIMO TRAGHETTO ITALIANO DI LUNGA PERCORRENZA ALIMENTATO A GNL - Genova – Si è svolta ieri sera, nello scenario del porto di Palermo, la cerimonia di battesimo di GNV Virgo, la nuova nave di GNV e la prima unità della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto ... ilnautilus.it