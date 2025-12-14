Ecco Gnv Virgo nuova nave della flotta alimentata a gas naturale liquefatto
Presentiamo GNV Virgo, la nuova nave della flotta alimentata a gas naturale liquefatto. Questa innovativa imbarcazione rappresenta un passo importante nella transizione ecologica marittima, grazie alla sua alimentazione a GNL e GNL-bio, che riducono significativamente le emissioni di CO2 e contribuiscono a un futuro più sostenibile.
Il gas naturale liquefatto accompagna la transizione ecologica marittima. Se poi è gnl-bio si può già parlare di net zero perché l?ala poca anidride carbonica. Ilmattino.it
GNV PRESENTA GNV VIRGO: PRIMA NAVE DELLA FLOTTA E PRIMO TRAGHETTO ITALIANO DI LUNGA PERCORRENZA ALIMENTATO A GNL - Genova – Si è svolta ieri sera, nello scenario del porto di Palermo, la cerimonia di battesimo di GNV Virgo, la nuova nave di GNV e la prima unità della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto ... ilnautilus.it
Battesimo a Palermo per Gnv Virgo, entro il 2030 otto nuove navi in flotta - La nuova nave di Gnv è la prima unità della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto ... guidaviaggi.it
Vogliamo condividere con la nostra clientela La presentazione della nuova Nave GNV VIRGO Sempre presenti per aggiornarci per voi ??…… Nella scelta dei Migliori fornitori per i nostri Viaggi un grazie speciale al nostro commerciale @Carmelo Giordano - facebook.com facebook
Palermo - Inaugurata al Porto la nuova GNV Virgo, la prima nave alimentata a GNL