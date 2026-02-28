Cus le giovani ginnaste insignite anche dal Comune

Il Comune ha consegnato borse sportive alle giovani ginnaste della ginnastica artistica femminile di Dorica, riconoscendo il loro talento e impegno. Le atlete, che si sono distinte in competizioni recenti, hanno ricevuto il premio direttamente dall’amministrazione comunale. L’evento ha coinvolto le giovani atlete e rappresentanti del CUS, che hanno partecipato alla consegna ufficiale.

Il Comune premia le giovani promesse della ginnastica artistica femminile dorica che sono state destinatarie di borse sportive da parte del CUS. Un progetto concreto che prevede due diverse linee di intervento, entrambe finalizzate ad incentivare la pratica di un'attività sportiva quale strumento per sviluppo psicofisico e formazione sociale ed educativa. La prima iniziativa ha visto l'istituzione di premi consistenti nella esenzione totale del pagamento delle quote d'iscrizione e frequenza previste per la stagione sportiva 2026-2027 da assegnare a coloro che nel corso della stagione 2025-2026 si sono maggiormente distinti per l'importanza e...