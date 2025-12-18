Premio Progresso Economico 2025 | ecco tutte le aziende che verranno insignite

Il Premio Progresso Economico 2025 si avvicina, con una cerimonia prevista per lunedì 22 dicembre alle 10.30 presso la sala conferenze della Camera di commercio di Agrigento. Un riconoscimento che celebra le aziende che si sono distinte per il loro contributo allo sviluppo economico, innovazione e sostenibilità. Scopri le realtà premiate e l’importanza di questo evento per il tessuto imprenditoriale locale.

Verrà consegnato lunedì 22 dicembre, alle 10.30, alla sala conferenze della Camera di commercio di Agrigento il premio Progresso Economico 2025. "L' evento, nell'anno in cui Agrigento riveste il titolo di Capitale italiana della cultura, mira a valorizzare l'impegno e lo spirito di resilienza di.

