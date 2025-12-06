sostegno alle giovani imprese dal comune 30mila euro

Il Comune conferma il sostegno alle giovani imprese. L’amministrazione ha infatti promosso un altro bando che favorisce lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, destinando 30mila euro per allargare le opportunità di occupazione e imprenditorialità. Continua così uno degli obiettivi della giunta, che è appunto quello di favorire le opportunità dei nuovi imprenditori. È il settimo anno consecutivo che il bando viene pubblicato e tecnicamente è un avviso pubblico, rivolto alle nuove attività e prevede che possano accedere alla richiesta di contributi le imprese i cui titolari hanno meno di 40 anni (almeno il 60 percento dei soci). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

