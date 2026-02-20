A Maiori prosegue nel weekend il Carnevale dei Sogni

A Maiori si svolge il Carnevale dei «Sogni», iniziato con grande entusiasmo nel weekend. La manifestazione ha attirato molte persone, soprattutto con la prima sfilata dei carri in concorso, che ha coinvolto decine di partecipanti. Durante l’evento, sono stati proiettati due videomapping, uno dedicato agli innamorati, e sono stati lanciati spettacolari fuochi d’artificio. La serata si è conclusa con una dance anni ‘90, creando un’atmosfera festosa e vivace.

Carnevale a Maiori nel weekend sfilano per la prima volta i carri in concorso. Tra gli eventi in programma due videomapping, uno dei quali dedicato agli innamorati fuochi d'artificio e una serata dance anni '90. Per l'occasione sono previsti anche collegamenti marittimi garantiti dalle compagnie di navigazione. Finalmente si sfila. Domenica 22 febbraio faranno il loro esordio i cinque carri allegorici allestiti per questa 52esima edizione del Gran Carnevale Maiorese che si snoda intorno al tema dei «Sogni». Rimandata per ben due volte, l'esibizione delle opere in cartapesta - tutte concepite tra desideri, alchimie della fantasia, illusioni, fantastiche visioni - è in programma a partire dalle ore 11. A Maiori, in questo Martedì Grasso, la sfilata dei carri allegorici è annullata a causa del vento forte e delle piogge, ma la festa prosegue con i gruppi di ballo dalle 15.30 lungo il Lungomare e la Statale Amalfitana. I carri saranno protagonisti domenica 22 febbraio.