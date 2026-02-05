A Maiori è iniziato il Carnevale dei “Sogni”. La 52ª edizione si svolge dall’8 al 22 febbraio 2026. Le strade si riempiono di carri colorati e maschere, mentre gruppi e cittadini si preparano a vivere giorni di festa. La città si anima con sfilate, musica e allegria, tutti pronti a sognare insieme.

Si snoda intorno al tema dei “Sogni” la 52ª edizione del Gran Carnevale di Maiori, in programma dall’8 al 22 febbraio 2026. Tra desideri, illusioni e visioni fantastiche, la storica kermesse è pronta a coinvolgere adulti e bambini con un ricco calendario di appuntamenti. Ad aprire ufficialmente la manifestazione, domenica 8 febbraio, sarà l’inaugurazione della mostra diffusa “Passione senza tempo”, un’esposizione en plein air sul Lungomare Amendola che racconta la storia del Carnevale maiorese attraverso immagini delle edizioni passate e recenti. Videomapping e spettacoli tra amore e Carnevale. 🔗 Leggi su Zon.it

Sul Corso Reginna di Maiori nasce “Maiori Walk’in Art”, un progetto che trasforma lo spazio urbano in un museo a cielo aperto.

Venezia ha aperto ufficialmente il Carnevale 2026 con una sfilata sul Canal Grande.

Maiori (SA) - A Maiori il calendario festivo parte così! (08.12.25)

A Maiori il Carnevale dei Sogni ecco il programma della 52esima edizioneSi snoda intorno al tema dei «Sogni» la 52esima edizione del Gran Carnevale di Maiori in programma dall’8 al 22 febbraio 2026. Tra desideri, alchimie della ... napolivillage.com

Gran Carnevale di Maiori 2025, via alla sfilata dei carriÈ un trionfo di colori, coriandoli e musica, il Gran Carnevale di Maiori, un incontro che coinvolge l'intero paese e che attira persone da tutte le parti d'Italia. «Che meraviglia!» verrebbe da ... ilmattino.it

A MAIORI - Il Carnevale dei Sogni, ecco il programma della 52esima edizione ift.tt/cixzkPO x.com

Gran Carnevale Maiorese: Maiori ricorda Roberto Di Martino Il servizio completo dell'edizione di questa sera Potete scriverci alla nostra email: [email protected] o sui nostri social IG,FB e TT. Una produzione di: Amalfi Coast Network - Costa d’Amalfi facebook