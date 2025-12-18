Intelligenza artificiale sì al progresso ma con regole a tutela del valore umano che non può essere riprodotto o sostituito

L'intelligenza artificiale rappresenta un'innovazione straordinaria, capace di rivoluzionare settori come la ricerca, la medicina e l’efficienza amministrativa. Tuttavia, è fondamentale regolamentarla con regole chiare per tutelare il valore umano, insostituibile e unico. L’AI resta uno strumento potente, ma il suo sviluppo deve sempre rispettare i principi etici e umani, garantendo che il progresso sia al servizio della società e non un sostituto dell’essere umano.

Il mercato globale dell'intelligenza artificiale vale oggi circa 1.000 miliardi di dollari. Una cifra che racconta l'ascesa rapidissima di una tecnologia diventata centrale per l'economia, la geopolitica e l'immaginario collettivo.

