Crollo nel cantiere della circonvallazione | sei feriti uno è grave

Nel pomeriggio di ieri, nel cantiere della circonvallazione di Merano, si è verificato un crollo durante i lavori di casseratura nel tunnel del Küchelberg. Una soletta in cemento appena completata si è improvvisamente sgretolata, facendo cadere calcestruzzo e armature. Sei persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, mentre si attendevano interventi di emergenza.

