Stezzano frontale sulla circonvallazione Est | almeno 5 feriti uno grave

Grave incidente sulla circonvallazione Est di Stezzano intorno alle 17 di giovedì 25 dicembre, giorno di Natale. Si tratterebbe di frontale con almeno cinque feriti. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un’automedica, oltre ai carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi e le operazioni di bonifica stradale. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

