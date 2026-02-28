Cristiano Ronaldo sbaglia un altro rigore Poi si fa male

Durante la partita tra Al-Nassr e Al Fayha, Cristiano Ronaldo ha calciato un rigore che si è stampato sul palo esterno, segnando il suo primo errore dal dischetto nel 2025. Successivamente, il portoghese si è infortunato, mentre la squadra ha conquistato la vittoria per 3-1. L’attaccante ha quindi concluso la partita senza reti.

L'Al-Nassr vince 3-1 contro l'Al Fayha ma Cristiano Ronaldo resta a secco. Il portoghese, quattro rigori sbagliati nel 2025, fallisce dal dischetto per la prima volta nel nuovo anno, calciando sul palo esterno. All'81' CR7 ha dovuto lasciare il campo per infortunio.