Icardi sbaglia due volte lo stesso rigore in tre minuti | il portiere non si fa ingannare da Maurito
Durante una partita, Icardi ha calciato due rigori consecutivi in tre minuti, con il portiere che ha dimostrato grande attenzione e reattività. La sua capacità di leggere il tiro e non farsi ingannare ha impedito al giocatore di segnare, evidenziando l’importanza della preparazione e della concentrazione in momenti decisivi. Un episodio che sottolinea quanto possa essere difficile trasformare un’occasione da dentro l’area di rigore.
Icardi sbaglia due volte rigori in tre minuti: il portiere avversario non si fa ingannare da Maurito e si tuffa sempre sullo stesso lato. Il Galatasaray vince in Coppa di Turchia per 2-1 sul Fethiyespor ma nel primo tempo il protagonista è l'attaccante argentino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
