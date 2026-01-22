Rigore surreale! Prova il cucchiaio lo sbaglia e finge di farsi male

Durante un'amichevole contro il Penarol, il giocatore del Colo-Colo ha tentato un tiro dagli undici metri con il cucchiaio, fallendo l'esecuzione. Dopo aver sbagliato, ha simulato un infortunio, creando un momento surreale e inatteso. Un episodio che ha attirato l'attenzione per la sua originalità e il tono leggero in una partita amichevole.

Nell'amichevole contro il Penarol (vinta 3-4 ai calcio di rigore), il giocatore del Colo-Colo ha cercato di realizzare il tiro dagli undici metri con un cucchiaio. Risultato? Erroraccio alla Brahim Diaz e "finto" infortunio.

