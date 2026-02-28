Cristiano Ronaldo acquisisce l’Almería mossa strategica verso il futuro del portoghese

Cristiano Ronaldo ha acquistato il 25% delle azioni dell’UD Almería, club che attualmente gioca in Segunda División spagnola. Questa operazione rappresenta il suo ingresso nel mondo della proprietà calcistica. La mossa segna un passo importante verso il suo futuro dopo il ritiro dal calcio giocato. L’accordo è stato ufficializzato e ora il portoghese fa parte della proprietà del club.

Cristiano Ronaldo entra ufficialmente nel mondo della proprietà calcistica. Il fuoriclasse portoghese ha acquisito il 25% dell'UD Almería, club attualmente militante in Segunda División spagnola, segnando un passaggio simbolico e concreto verso il suo futuro post-carriera. Non si tratta di un semplice investimento finanziario, ma una scelta ponderata che racconta ambizione, visione e progettualità. Cristiano Ronaldo ha rilevato il 25% delle quote dell'Almería, società attualmente terza nella Segunda División spagnola. L'operazione è stata ufficializzata con una nota in cui si precisa che l'acquisizione è avvenuta tramite CR7 Sports Investments.