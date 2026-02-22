Cristiano Ronaldo ha svelato il proprio futuro | l’annuncio del portoghese non lascia spazio a dubbi

Cristiano Ronaldo ha annunciato che lascerà il club a fine stagione, motivando la decisione con il desiderio di nuove sfide. La sua scelta arriva dopo un lungo periodo in cui ha cercato di migliorare le proprie prestazioni e contribuire alla squadra. I tifosi sono sorpresi dalla decisione, mentre i dirigenti cercano di capire come gestire la situazione. La prossima destinazione del giocatore resta ancora sconosciuta.

L'ex Juventus: «Questa è la mia intenzione». Il legame tra Cristiano Ronaldo e l'universo saudita appare ormai indissolubile, destinato a durare ben oltre le normali dinamiche del calciomercato. Mentre i media internazionali continuano a inseguire la suggestione di un ritorno romantico in Europa, il fuoriclasse portoghese ha deciso di blindare la propria posizione con parole che non ammettono repliche, tracciando una linea netta sul proprio destino professionale e personale. « Appartengo all'Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocareCristiano Ronaldo ha annunciato il suo prossimo club, motivato dalla volontà di tornare in Italia.

Cristiano Ronaldo, addio all’Arabia Saudita? Il portoghese ha preso una decisione importante. Ecco i dettagliCristiano Ronaldo ha deciso di restare in Arabia Saudita, lasciando aperta la possibilità di continuare a giocare con l’Al Nassr.

