Almería colpo CR7 | Cristiano Ronaldo acquista il 25% del club

Cristiano Ronaldo ha deciso di investire nel calcio spagnolo. Ha acquistato il 25% delle quote di un club che lotta per salire in Segunda División. L’operazione segna il suo ritorno nel mondo del calcio professionistico in Spagna. La sua presenza si fa sentire anche dietro le quinte del club, dove ora ha una quota significativa.

Il portoghese entra in società tramite la CR7 Sports Investments: obiettivo ritorno immediato nella Liga. Cristiano Ronaldo espande il proprio impero finanziario e rientra ufficialmente nel calcio spagnolo: il fuoriclasse portoghese ha acquisito il 25% delle quote dell'Almería, club attualmente impegnato nella corsa promozione in Segunda División. L'operazione, ratificata nelle ultime ore, è stata condotta attraverso la CR7 Sports Investments, neonata branch della CR7 SA dedicata esclusivamente agli asset sportivi del calciatore. A 41 anni, l'attaccante dell'Al-Nassr formalizza così il suo primo ingresso strutturale in una proprietà di un club europeo, posizionandosi come socio di minoranza strategico in una società che occupa stabilmente il terzo posto in classifica e punta al ritorno immediato nella Liga.